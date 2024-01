Przeraźliwie zimno w dziewięciu regionach. Żółte alarmy IMGW

IMGW ostrzega przed spadkiem temperatury, miejscami nawet do -25 stopni Celsjusza. Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia w dziewięciu województwach. Sprawdź, gdzie pogoda będzie zagrożeniem.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Na tych obszarach prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą w nocy z wtorku na środę od -17 do -13 stopni Celsjusza. Lokalnie na południu kraju, na terenach podgórskich, temperatura w obniżeniach terenu może spaść nawet do -25 st. C.