Trzaskający mróz w niemal całym kraju. IMGW ostrzega

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z poniedziałku na wtorek wynoszącą od -20 do -15 stopni C, lokalnie w północnych powiatach woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do nawet -24 st. C.

W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od -17 do -13 st. C, lokalnie w obniżeniach do -20 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -11 do -7 st. C.