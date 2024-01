Żółte alerty IMGW w niemal całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prawie w całej Polsce ostrzega przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. W czwartek rano na południu kraju obowiązują również alerty związane z silnym mrozem. Według synoptyków temperatura ma spadać nawet do -19 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW - silny mróz

Prognozowana jest temperatura minimalna wynosząca w nocy ze środy na czwartek od -17 do -14 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy jest spadek do -19 st. C.