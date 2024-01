Część Polski żółta od alarmów. Uważajmy na gołoledź i niską temperaturę

Synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego stopnia obowiązujące w ośmiu województwach. Ostrzegają przed marznącymi opadami, a także silnym mrozem. Z prognoz wynika, że lokalnie temperatura może spaść do -19 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Na tych obszarach prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą w nocy ze środy na czwartek od -17 do -14 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy jest spadek do -19 st. C.