Przybyło alarmów przed niebezpieczną pogodą. Bez alertu tylko w jednym województwie

IMGW wydał alerty meteorologiczne w kolejnych województwach. Synoptycy ostrzegają przed dużym spadkiem temperatury, a także opadami marznącymi. Wolne od ostrzeżenia jest tylko jedno województwo.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

świętokrzyskiego , (poza powiatami północnymi);

podkarpackiego , (w zachodniej połowie regionu);

małopolskiego ;

śląskiego , (w powiatach południowych);

opolskiego (w powiatach południowo-wschodnich);

dolnośląskiego (w powiatach południowo-wschodnich).

Na tych obszarach prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą w nocy ze środy na czwartek od -17 do -14 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy jest spadek do -19 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 9 w czwartek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

IMGW ostrzega też opadami marznącymi. Alarmy przed tym pogodowym zagrożeniem obowiązują na terenie województw:

podlaskiego ;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego , (w powiatach położonych w południowej połowie regionu);

kujawsko-pomorskiego ;

pomorskiego (w powiatach południowych);

wielkopolskiego (w powiatach północnych);

lubuskiego (w powiatach północnych);

zachodniopomorskiego (z wyłączeniem północnych powiatów).

Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Opady nie będą występować ciągle, a pojawiać się mogą jedynie okresami.

Alarmy będą ważne do godz. 8 lub 11 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

RCB: trzy osoby zmarły z wychłodzenia

Środa jest kolejnym dniem niebezpiecznie zimnym dniem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało, że we wtorek z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby. "Wczoraj z powodu wychłodzenia zmarły 3 osoby. Od 1 listopada to już 21 ofiar mrozu" - napisało w środę na platformie X RCB. Podało, że do tragedii doszło w miejscowości Kotowa (woj. podkarpackie), Kolonia Domaszewska (woj. lubelskie) i Kobylin (woj. wielkopolskie).

Zimowe zagrożenia RCB

RCB przypomina o zimowych zagrożeniach. "Aby uniknąć zagrożenia stosujmy zasady bezpieczeństwa i nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka. Reagujmy - telefon pod 112 może uratować komuś życie" - napisało RCB w mediach społecznościowych. Przypomina też o zagrożeniach zimowych. Zaleca, by odśnieżać dach i chodnik przed domem, a także zawsze zabierać w podróż samochodem kable rozruchowe. W domu należy również usunąć sople z dachu, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i korzystać bezpiecznie z urządzeń grzewczych. W podróży samochodem trzeba zatankować samochód, jeździć na oponach zimowych, naładować telefon i zabrać ze sobą ładowarkę. By nie doprowadzić do wychłodzenia lub odmrożenia należy ubierać się stosownie do pogody, nie rozgrzewać się alkoholem, reagować na potrzebujących pomocy. Należy także zadbać o zwierzęta.

Jak chronić się przed mrozem? PAP/Maria Samczuk

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia RCB

Jak powstaje szklanka na drogach PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:dd,ps,as,anw / prpb

Źródło: IMGW