Alerty IMGW - ulewy i burze. Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW podał, że obserwowane i nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Sumy opadów wyniosą od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 70 l/mkw. W trakcie burz możliwe są porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę, w nocy do 65 km/h.