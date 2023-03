Groźna pogoda na południu kraju. IMGW wydał alerty

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Według komunikatów, we znaki miejscami będą dawać się roztopy. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - roztopy

Alarmy IMGW pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, Jelenia Góra, karkonoskim;

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim;

- podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Na Dolnym Śląsku prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, zalegającej w górach i rejonach podgórskich, gdzie temperatura minimalna wyniesie 1-4 st. C, a temperatura maksymalna 7-11 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie ok. 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje wiatr o średniej prędkości 20-35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h. Alarmy będą ważne do północy w nocy z czwartku na piątek.

Na Śląsku i w Małopolsce termometry będą pokazywać maksymalnie 7-11 st. C, a minimalne 2-6 st. C. Suma opadów i prędkość wiatru będą podobne, co na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia będą w mocy do godz. 8 w piątek.

Z kolei na Podkarpaciu termometry wskażą maksymalnie 5-8 st. C, a minimum 2-5 st. C. Popada i powieje z podobną prędkością, co w pozostałych regionach. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

