-4 przy gruncie. Alerty przed przymrozkami

Alerty IMGW - przymrozki

Jak poinformowano w komunikacie po godzinie 6, miejscami temperatura powietrza spadła do około -2 stopni Celsjusza, natomiast przy gruncie do około -4 st. C. W najbliższych godzinach temperatura zacznie rosnąć. Alerty stracą ważność o godz. 7 w sobotę.