Przymrozki w dziewięciu województwach. Ostrzeżenia IMGW

Przed nami kolejna noc z przymrozkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatura przy gruncie może spaść lokalnie do -4 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują na terenie

- zachodniopomorskim , we wschodniej połowie województwa;

- łódzkim , we wschodniej połowie województwa;

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -4 do -2 st. C. Największe spadki temperatury prognozowane są dla Pomorza oraz Pomorza Zachodniego.