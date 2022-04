Trzy stopnie mrozu przy gruncie. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Najbliższej nocy i we wtorek rano temperatura miejscami może spaść przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed przymrozkami.

Alerty IMGW - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Alarmy będą obowiązywać od godziny 23 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.