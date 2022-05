Powrót przymrozków. Alerty IMGW w dwóch województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed przymrozkami. Alerty obowiązują na północnym wschodzie kraju. Przy gruncie temperatura może spaść do -2 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -2 st. C. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 1-5.30 w poniedziałek.