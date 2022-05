Dwa stopnie mrozu przy gruncie. IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Najbliższej nocy i we wtorek rano prognozowany jest w części kraju spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni Celsjusza. W ciągu dnia we wtorek mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem.

Alerty IMGW: przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 4 stopni Celsjusza, lokalnie przy gruncie do -2 st. C. Alerty wejdą w życie o godzinie 23 w poniedziałek, a wygasną o godz. 7 we wtorek.