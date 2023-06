Uwaga, duży spadek temperatury. Alerty IMGW w 15 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed przymrozkami w nocy z piątku na sobotę. Alerty wydano dla niemal całej Polski. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść do -3 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW - przymrozki

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.