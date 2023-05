Temperatura spadnie nawet do -6 stopni. Alerty dla większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Alerty w nocy ze środy na czwartek będą obowiązywać na terenie 13 województw. Temperatura przy gruncie w części kraju spadnie nawet do -6 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do 3 stopni Celsjusza, przy gruncie od około -6 do -2 st. C. Największe spadki temperatury przewiduje się na północnym wschodzie kraju.