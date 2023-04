Alerty dla 11 województw. Temperatura spadnie do minusowych wartości

czytaj dalej

Poprawę pogody i słońce w środę zawdzięczamy wyżowi znad Skandynawii. Front atmosferyczny, który przyniósł dzień wcześniej dużo deszczu, odchodzi za wschodnią granicę. Na horyzoncie jednak, jak zapowiadał we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, kolejne pogorszenie aury, i to na początek długiego weekendu na przełomie kwietnia i maja. Dodał, że podczas gdy do Polski spływa raczej chłodne powietrze, to zupełnie inna pogodowa rzeczywistość panuje na południowym zachodzie kontynentu.