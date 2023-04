Termometry wskażą ujemne wartości. Alerty

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna na Śląsku, Podkarpaciu, Pomorzu Zachodnim oraz Pomorzu wyniesie około -1 st. C, a przy gruncie około -3 st. C. W Małopolsce ma spadać od -3 do -1 st. C, przy gruncie zaś od -5 do -1 st. C.