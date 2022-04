-4 stopnie przy gruncie. Alerty IMGW w ośmiu województwach

IMGW ostrzega przed przymrozkami na terenie ośmiu województw. Nocą i o poranku w niedzielę temperatura przy gruncie może spadać do -4 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C. Alerty stracą ważność o godzinie 7 w niedzielę.