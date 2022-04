Czeka nas kolejna noc z przymrozkami. Alerty IMGW na dużym obszarze Polski

IMGW wydał na najbliższą noc ostrzeżenia przed przymrozkami. Temperatura powietrza na terenie dziewięciu województw może spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni.

- w woj. mazowieckim (z wyjątkiem północnych i wschodnich powiatów), gdzie będą ważne od godziny 23 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- w woj. świętokrzyskim , w powiatach: starachowickim, skarżyskim, koneckim, włoszczowskim, kazimierskim, buskim i staszowskim, w woj. śląskim , z wyjątkiem powiatu żywieckiego, w woj. małopolskim , z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego oraz w woj. podkarpackim , w powiatach dębickim i mieleckim, gdzie będą ważne od godz. 21 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek;

- w woj. dolnośląskim , z wyjątkiem południowych powiatów, i na całym obszarze woj. opolskiego , gdzie będą ważne od godz. 22 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek.

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.