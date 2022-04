Przymrozki w części kraju. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed przymrozkami. Prognozuje się spadek temperatury przy gruncie do -3 stopni Celsjusza.

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. Alerty będą ważne między północą a godziną 8 w piątek.