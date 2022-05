Przymrozki nie odpuszczają. Przy gruncie może być -5 stopni

W większości obszaru objętego alertami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -3 st. C. W północnej części woj. podlaskiego oraz północno-wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego temperatura powietrza może spaść do około 1 st. C, przy gruncie natomiast do około -5 st. C.