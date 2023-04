Ujemna temperatura i lód na drogach. Alerty IMGW

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia w większości kraju stracą ważność o godzinie 7 w środę, tylko w na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce będą ważne do godz. 8 tego samego dnia.