Alerty IMGW - przymrozki i burze z gradem. Niebezpieczna pogoda i na północy, i na południu kraju

Alerty IMGW - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-75 km/h. Miejscami spodziewany jest grad.

Alerty IMGW - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Alarmy będą obowiązywać od godz. 23 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.