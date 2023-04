Przymrozki w części kraju, IMGW ostrzega. Gęste mgły w Polsce

Jak poinformował we wtorek rano synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, na wschodzie i południu oraz częściowo w centrum kraju występują liczne mgły, miejscami bardzo gęste.

Widzialność jest ograniczona do:

- do 100 m w Katowicach , Częstochowie, Kozienicach i Krośnie;

- do 200 m w Raciborzu, Tarnowie i Włodawie;

- do 300 m w Krakowie , Lublinie i Zamościu ;

- do 400 m w Sandomierzu ;

- do 500 m w Terespolu;

- do 700 m w Nowym Sączu, Rzeszowie.

Alerty IMGW - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C.