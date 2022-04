IMGW ostrzega przed przymrozkami w ośmiu województwach

Przymrozki w niedzielę o poranku możliwe są na dużym terenie kraju. Temperatura przy gruncie może spadać do -2 stopni Celsjusza - ostrzega IMGW.

- łódzkiego , gdzie będą ważne do godziny 8 w niedzielę;

- mazowieckiego , dla południowo-wschodnich powiatów oraz lubelskiego , dla północnych i wschodnich powiatów, gdzie będą ważne do godz. 7.30 w niedzielę;

- świętokrzyskiego , opolskiego oraz małopolskiego , śląskiego i dolnośląskiego (z wyjątkiem części południowych powiatów), gdzie będą ważne do godz. 7 w niedzielę.

Miejscami przewidywany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -2 st. C. Jak zaznaczono w komunikacie, ostrzeżenie może zostać przedłużone na kolejne dwie-trzy noce.