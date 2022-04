Alerty IMGW przez przymrozkami w ośmiu województwach

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopni Celsjusza. Alarmy obowiązują w ośmiu województwach.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami przewidywany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -2 st. C. Jak zaznaczono w komunikacie, ostrzeżenie może zostać przedłużone na kolejne dwie-trzy noce.