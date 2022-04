Uwaga - w czwartek IMGW może wydać alarmy w całym kraju

Prognozowany jest tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna ma wynieść od 1 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w środę i czwartek powinna sięgnąć od 12 do 15 st. C. Synoptycy prognozują też wiatr o średniej prędkości od 20 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z kierunku południowo-zachodniego.