Pomarańczowe i żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 do 65 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, możliwe są porywy do 110 km/h, z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. We wtorek od rana siła wiatru będzie stopniowo słabnąć.