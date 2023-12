Promy w Lubuskiem nadal nie pływają. Nie tylko tam wody w rzekach przybywa

- Na odcinku od Pomorska do Połęcka te przekroczenia wynoszą od 40 centymetrów do ponad metra w Połęcku. W przeciągu najbliższych dwóch-trzech dni spodziewamy się jeszcze dopływu wody około 20-30 centymetrów - poinformował Paweł Frąckowiak z Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Powiem szczerze, że spodziewamy się, że promy zostaną uruchomione za tydzień, może półtora tygodnia. Niestety w tej chwili ta woda nie ma gdzie się wchłonąć i ta fala po prostu musi przejść - dodał.

Ile kierowca musi nadrabiać kilometrów, jeśli prom nie działa? - To zależy. Jeżeli chodzi o mieszkańców okolic Połęcka, którzy pracują w Gubinie, no to trzeba przyznać, że to jest w dwie strony koło 100 kilometrów. Jeżeli mówimy tutaj o Brodach, Pomorsku, jeżeli jest wypadek na S3, to kierowcy muszą jechać przez Krosno, to też jest tak w okolicach 100-120 kilometrów w obie strony - mówił Frąckowiak.