Alerty IMGW w sześciu województwach

IMGW ostrzega przed przymrozkami, opadami śniegu oraz oblodzeniem. Alerty pierwszego stopnia we wtorek rano obowiązują na terenie sześciu województw.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Alerty IMGW: przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują na terenie województw:

- podlaskiego;

- lubelskiego, w powiatach południowych i wschodnich;

- podkarpackiego;

- śląskiego, w powiatach żywieckim i cieszyńskim;

- małopolskiego, w powiatach położonych na południu;

- dolnośląskiego, w powiatach wschodnich i południowych.

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2/-1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3/-2 st. C. Alerty stracą ważność we wtorek w godzinach 8.30-9.

Alerty IMGW: oblodzenie

Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Alerty obowiązują w południowych powiatach woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2 st. C, a przy gruncie spadnie do -3 st. C. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 8.30 we wtorek.

Alerty IMGW: opady śniegu

W części kraju sypnie śniegiem. Żółte ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- małopolskim, w powiecie tatrzańskim;

- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra.

Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 centymetrów. Ostrzeżenia na Dolnym Śląsku dotyczą obszarów położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Tam alerty będą ważne do godz. 19 we wtorek, natomiast w Małopolsce do godz. 18 tego samego dnia.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

