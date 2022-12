Uwaga na zawieje, zamiecie, silny wiatr i szklankę na drogach. IMGW ostrzega

IMGW wydał alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Mieszkańcy południowej Polski powinni przygotować się na zamiecie śnieżne, które miejscami towarzyszyć im będą do późnych godzin wieczornych. W części kraju utrzymają się również opady marznącego deszczu i silny wiatr.

Alerty IMGW drugiego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące to tworzenia się zasp.