Alerty IMGW - opady marznące. Uważajmy na gołoledź, alarmy w 15 województwach

Pakistan dotknięty przez obfite opady śniegu. Turyści tłumnie zjechali do kurortu Murree w piątek i sobotę, by podziwiać zimowy krajobraz. Doszło do gigantycznych korków. Ponad 20 osób spośród uwięzionych w samochodach zmarło z wychłodzenia lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. O swoich przeżyciach opowiedziała w rozmowie z BBC jedna z ocalałych turystek. - Nie potrafię opisać słowami, przez co przechodziłam - podkreśliła. Rząd Pakistanu powołał komisję w celu zbadania odpowiedzialności za tragedię w Murree.