Odwilż w całym kraju. IMGW wydał alerty

Alerty IMGW pierwszego stopnia - odwilż

Prognozowany jest tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - napisano w komunikacie. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a maksymalnie termometry pokażą od 4 do 7 st. C, lokalnie do 9 st. C. Średnia prędkość wiatru osiągnie od 15 do 30 kilometrów na godzinę, od czwartku od 30 do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, w piątek do 70 km/h, przeważnie z kierunku południowo-zachodniego.