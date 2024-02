Alerty IMGW. Miejscami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty IMGW - roztopy

podkarpackim , w powiatach bieszczadzkim i leskim, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 18 we wtorek;

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej. Powieje wiatr o średniej prędkości 20-30 kilometrów na godzinę, chwilami w porywach do 50 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach może osiągnąć prędkość od 40 do 60 km/h, w porywach do 100 km/h.

Alerty IMGW - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około 0 st. C, przy gruncie spadnie do -1 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 9 w piątek.