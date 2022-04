Niemal cała Polska objęta żółtymi alarmami. Uważajmy na oblodzenia i przymrozki

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Najbliższej nocy i w niedzielę rano temperatura przy gruncie może spaść do -7 stopni. Obowiązują też alerty przed oblodzeniem.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do -4 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -2 do -7 st. C. Największe spadki temperatury przewidywane są w północno-wschodniej części kraju.