Oblodzenie, intensywne opady śniegu, silny wiatr. Alerty IMGW nawet drugiego stopnia

Wieczór i nadchodząca noc w części kraju przyniosą pogodowe zagrożenia. Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem. W piątek niebezpieczeństw będzie jeszcze więcej. Synoptycy prognozują silne porywy wiatru, miejscami obowiązują alarmy nawet drugiego stopnia. Ponadto w wielu regionach spodziewane są intensywne opady śniegu do 10 centymetrów. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Na tym obszarze prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, a w porywach do 90 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu. W tych regionach groźnie będzie od godziny 12 w piątek do godziny 6 w sobotę.