Czekają nas trudne godziny. Alerty IMGW prawie w całej Polsce

IMGW ostrzega przed szklanką na drogach. Nocą z poniedziałku na wtorek warunki do jazdy będą utrudnione na obszarze niemal całej Polski. W większości województw prognozowane są marznące opady powodujące gołoledź, a w części kraju może dochodzić do oblodzeń.

Alerty IMGW - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od -10 stopni Celsjusza do -6 st. C, temperatura minimalna przy gruncie wyniesie miejscami od około -11 do -8 st. C.