Oblodzone drogi i chodniki. Prognoza zagrożeń IMGW

W Tatrach po odwilży panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Ratownicy przestrzegają, by bez odpowiedniego sprzętu nie wyruszać w góry. Jest bardzo ślisko. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują, by nie wchodzić na taflę Morskiego Oka.