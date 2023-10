Porywy wiatru mogą przekraczać 100 kilometrów na godzinę. Alerty IMGW

Silny wiatr prognozowany jest w sobotę w Polsce. Ostrzega przed nim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia. W ciągu kolejnych godzin w części kraju w porywach może wiać nawet do 110 kilometrów na godzinę.

Jak poinformował w sobotę przed godziną 6 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "w powiatach nadmorskich występują porywy wiatru około 90 kilometrów na godzinę". W godzinach 2-5 najsilniej w porywach wiało w Łebie, do 90 km/h.

"W ciągu najbliższych godzin nadal prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich" - przekazano w mediach społecznościowych. Wiatr zacznie słabnąć po godz. 13.

Synoptycy IMGW wydali ostrzenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w trzystopniowej rosnącej skali.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia.

Przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach od 75 km/h do 95 km/h. W drugiej części nocy z piątku na sobotę prognozowano przejściowy wzrost porywów do 110 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Alerty na Pomorzu Zachodnim stracą ważność o godz. 14 w sobotę, natomiast w rejonie Pomorza będą ważne do godz. 17 tego samego dnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem wydane zostały dla województw:

- pomorskiego i zachodniopomorskiego, poza powiatami objętymi alertami wyższego stopnia;

- wielkopolskiego, dla powiatów: złotowskiego, pilskiego, konińskiego, Konin, kolskiego, tureckiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- warmińsko-mazurskiego;

- podlaskiego;

- mazowieckiego;

- łódzkiego;

- lubelskiego;

- świętokrzyskiego, dla powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, kieleckiego, Kielce, skarżyskiego, koneckiego, włoszczowskiego;

- śląskiego, dla powiatów: częstochowskiego, Częstochowa, kłobuckiego;

- dolnośląskiego, dla powiatów: lubańskiego, lwóweckim, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego.

W większości tych regionów przewiduje się silny wiatr o średniej prędkości do 35-40 km/h, w porywach do 80-85 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonie Dolnego Śląska ma wiać ze średnią prędkością do 40 km/h, w porywach do 75 kmh, także z kierunków zachodnich.

Alerty na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w północno-zachodniej części Warmii i Mazur stracą ważność o godz. 12 w sobotę, w Wielkopolsce i na Kujawach będą ważne do godz. 14 tego samego dnia, na Ziemi Łódzkiej i na Śląsku wygasną o godz. 15, w przeważającej części woj. warmińsko-mazurskiego przestaną obowiązywać w godz. 16-17, natomiast na Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie pozostaną w mocy do godz. 17 w sobotę. W rejonie Dolnego Śląska ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 21 w sobotę i będą ważne do godz. 2 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zasady bezpieczeństwa w czasie wichury

