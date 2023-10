IMGW ostrzega. Silne podmuchy wiatru w części kraju

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W niedzielę w trzech regionach prognozowane są porywy dochodzące do 85 kilometrów na godzinę. Niebezpiecznie będzie do późnych godzin popołudniowych.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.

Na Pomorzu alerty będą ważne do godziny 17 w niedzielę. Na Warmii i Mazurach w mocy będą one przeważnie od godz. 12 do 17 w niedzielę. W godz. 14-18 obowiązywać będą natomiast w woj. podlaskim i dwóch powiatach woj. warmińsko-mazurskiego: gołdapskim i oleckim.