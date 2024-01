Śliskie drogi o poranku. IMGW ostrzega

Alerty IMGW - oblodzenie

We wschodniej części drogi są śliskie. Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano na terenie województw:

mazowieckiego , (we wschodniej i południowej części regionu);

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna obniży się do około -1 st. C. Alarmy ważne będą do godz. 9 w niedzielę.