Uwaga na groźną pogodę. Niemal cała Polska objęta alertami IMGW

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu sięgnie miejscami 55-70 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 90 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad.

W Małopolsce, na Śląsku i Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenia będą ważne do godziny 18 w niedzielę, w rejonie Mazowsza i na Ziemi Łódzkiej pozostaną w mocy do godz. 22 tego samego dnia, na Kujawach wygasną o północy, natomiast na Pomorzu o godz. 2 w poniedziałek, a na Pomorzu Zachodnim o godz. 8 w poniedziałek.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenia stracą ważność o godz. 18 w niedzielę, na Lubelszczyźnie będą ważne do godz. 20, a na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach będą obowiązywać do godz. 22 tego samego dnia, a na Podlasiu do godziny 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Przewidywany jest wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/, w porywach do 85 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek średnia prędkość wiatru ma wzrosnąć od 50 do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, możliwe są porywy do 110 km/h - przekazał IMGW. Początkowo powieje z kierunków północnych, nad ranem w poniedziałek wiatr będzie skręcać na zachód. Stopniowo słabnąć zacznie we wtorek od rana.