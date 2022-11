Kolejne zimowe zagrożenia. Alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem

czytaj dalej

250 kilometrów - taki dystans pokonał pies, który samotnie wsiadł do pociągu jadącego z portugalskiego Aveiro do Lizbony. Przerażony burzą zwierzak schronił się na stacji kolejowej i wsiadł do jednego z wagonów. Właściciele odnaleźli go, całego i zdrowego, po trzech tygodniach poszukiwań.