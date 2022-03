Śnieg będzie mocno sypał. Alerty IMGW w dwóch województwach

czytaj dalej

Badacze z Obserwatorium w Lejdzie w Holandii za pomocą interferometru radiowego ALMA w Chile po raz pierwszy wykryli eter dimetylowy w dysku, w którym formują się planety. Jak twierdzą naukowcy, to największa zidentyfikowana do tej pory molekuła w tego rodzaju dyskach. Uznaje się ją za jedną z większych cząsteczek organicznych, które mogą prowadzić do powstania życia.