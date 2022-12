Tej nocy będzie przeraźliwie zimno. Są alarmy drugiego stopnia przed zawiejami śnieżnymi

Alerty IMGW drugiego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące to tworzenia się zasp.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z południa, lokalnie prowadzące do tworzenia się zasp.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

W obszarach rozpogodzeń prognozuje się w nocy temperaturę minimalną powietrza wynoszącą od -17 do -14 stopni Celsjusza. Tylko w regionach podgórskich woj. małopolskiego i podkarpackiego sięgnie od -18 do -15 st. C, lokalnie około -20 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -8 do -5 st. C. Powieje wiatr z prędkością od 5 do 10 kilometrów na godzinę.