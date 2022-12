Południe kraju z groźną pogodą. IMGW ostrzega przed silnym mrozem

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Prognozuje się w nocy spadek temperatury minimalnej miejscami, przy dłuższych rozpogodzeniach do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień sięgnie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, rozpędzi się do 5-10 kilometrów na godzinę.