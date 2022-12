Bardzo mroźny poranek. Temperatura spada do niemal -20 stopni

IMGW ostrzega przed siarczystym mrozem na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Temperatura na poziomie dwóch metrów spadła w niektórych miejscach do -19 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -20 stopni.

Największy mróz jest w południowych regionach. Termometry pokazały -19 stopni Celsjusza w Nowym Targu, -18 st. C w Raciborzu, -17 st. C w Jeleniej Górze. W niektórych miejscach temperatura przy gruncie spadła do -20 st. C.