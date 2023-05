Deszcz zalał drogi na Śląsku. Opady mogą sprawić, że poziom wody w rzekach mocno wzrośnie

czytaj dalej

Ulewne deszcze nawiedziły Włochy. W prowincji Emilia-Romania wystąpiły powodzie i osuwiska, które zmusiły około 900 osób do ewakuacji. Woda wdarła się do jednego ze szpitali i na stację kolejową. Intensywne opady deszczu dały się we znaki także mieszkańcom innych regionów.