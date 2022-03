Mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Alarmy na północy Polski

czytaj dalej

Z powodu ogromnych ulew, w dwóch australijskich stanach doszło do powodzi. Nie żyje co najmniej 13 osób, służby obawiają się, że to jeszcze nie koniec tragicznego bilansu. Nie wiadomo, kiedy pogoda zacznie się poprawiać - w środę prognozowane są kolejne silne burze.