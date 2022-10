Alerty IMGW. Niebezpiecznie na drogach we Wszystkich Świętych

czytaj dalej

Naukowcy z NASA wykryli ponad 50 miejsc na całym świecie, z których pochodzą wysokie emisje metanu do atmosfery. Dokonali tego za pomocą urządzenia zaprojektowanego głównie do badań wpływu pyłu unoszącego się w powietrzu na klimat na Ziemi. - To, co odkryliśmy, już przewyższa nasze oczekiwania - powiedział Andrew Thorpe z amerykańskiej agencji kosmicznej.