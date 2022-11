IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Trudne warunki utrzymują się w części kraju

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Alert pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami został wydany dla czterech województw. Trudne warunki na drogach utrzymają się do środy.

Alerty IMGW - gęste mgły

Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie około 50 m. W województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i części woj. lubelskiego ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 7 rano w środę. W pozostałych regionach potrwają one do godz. 11.